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24 июня 17, 21:35
Песня, написанная Аль Капоне в тюрьме, выставлена на аукцион
Аль Капоне
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На продажу выставлена песня американского гангстера "Юмореска".

На аукционе RR Auction в Массачусетсе выставлена песня, написанная легендарным американским гангстером Аль Капоне во время заключения в тюрьме Алькатрас.

В песне под названием "Юмореска" есть следующие строки: "Солнечные зайчики играют, цветы и деревья покачиваются, будто завороженные заклинанием. Дети танцуют, влюбленные предаются мечтам, стоит ли удивляться, все поют".
Как отмечают организаторы торгов, "Юмореска" - одна из двух песен, написанных Аль Капоне в печально известной тюрьме. За нотный листок планируется выручить свыше 20 тысяч долларов.

Находясь в Алькатрасе, Аль Капоне в течение года просил разрешить заключенным играть на музыкальных инструментах. Получив разрешение, гангстер создал группу The Rock Islanders, в которой играл на банджо.
Среди других лотов, представленных на аукционе, - карманные часы Аль Капоне, письмо, написанное гангстером Джоном Готти, известному как "Тефлоновый дон", и ювелирные украшения, принадлежавшие Бонни Паркер и Клайду Бэрроу.
В 2014 году на аукционе Sotheby's был выставлен шейкер, подаренный Аль Капоне на Рождество, а в 2011-м был выставлен на продажу личный кольт гангстера.

Один из самых ярких представителей организованной преступности эпохи Великой депрессии Аль Капоне был арестован в 1931 году. Его приговорили к 11 годам тюремного заключения в Алькатрасе по обвинению в неуплате налогов. Гангстер вышел на свободу через семь лет, потеряв свое влияние. В январе 1947 года в возрасте 48 лет он умер после инсульта.

Ранее в США продали особняк Капоне в Майами-Бич (штат Флорида).
Korrespondent
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