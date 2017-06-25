Песня, написанная Аль Капоне в тюрьме, выставлена на аукцион

На аукционе RR Auction в Массачусетсе выставлена песня, написанная легендарным американским гангстером Аль Капоне во время заключения в тюрьме Алькатрас.

В песне под названием "Юмореска" есть следующие строки: "Солнечные зайчики играют, цветы и деревья покачиваются, будто завороженные заклинанием. Дети танцуют, влюбленные предаются мечтам, стоит ли удивляться, все поют".

Как отмечают организаторы торгов, "Юмореска" - одна из двух песен, написанных Аль Капоне в печально известной тюрьме. За нотный листок планируется выручить свыше 20 тысяч долларов.





Находясь в Алькатрасе, Аль Капоне в течение года просил разрешить заключенным играть на музыкальных инструментах. Получив разрешение, гангстер создал группу The Rock Islanders, в которой играл на банджо.

Среди других лотов, представленных на аукционе, - карманные часы Аль Капоне, письмо, написанное гангстером Джоном Готти, известному как "Тефлоновый дон", и ювелирные украшения, принадлежавшие Бонни Паркер и Клайду Бэрроу.

В 2014 году на аукционе Sotheby's был выставлен шейкер, подаренный Аль Капоне на Рождество, а в 2011-м был выставлен на продажу личный кольт гангстера.





Один из самых ярких представителей организованной преступности эпохи Великой депрессии Аль Капоне был арестован в 1931 году. Его приговорили к 11 годам тюремного заключения в Алькатрасе по обвинению в неуплате налогов. Гангстер вышел на свободу через семь лет, потеряв свое влияние. В январе 1947 года в возрасте 48 лет он умер после инсульта.





Ранее в США продали особняк Капоне в Майами-Бич (штат Флорида).



