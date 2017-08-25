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24 августа 17, 22:10
Соцсети наблюдают как Трамп "затмевает" Обаму (ФОТО)
Трамп
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Сторонник Трамп создал коллаж, на котором глава Белого дома "затмевает" своего предшественника.
Сторонник Трамп создал коллаж, на котором глава Белого дома "затмевает" своего предшественника.

Президент США Дональд Трамп ретвитнул коллаж, на котором он "затмевает" своего предшественника на посту главы государства Барака Обаму. 

Трамп поделился твитом сообщения одного из своих сторонников. На картинке из четырех секций представлено четыре черно-белых изображения Обамы, которого постепенно закрывает цветная фотография Трампа. Под фотографией сделана подпись: "Самое лучшее затмение!"

 Таким образом создатель коллажа обыграл тему прошедшего несколькими днями ранее первого за 99 лет полного солнечного затмения в США.

Korrespondent
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