Сын Порошенко выиграл поездку в Сингапур за счет госсредств

В Сети удивились тому, что в стране прошел конкурс





Алексей Порошенко первым из украинских политиков выиграл конкурс и прошел стажировку в сфере государственного управления и планирования, а также формулирования стратегий развития на примере работы правительственных структур Сингапура. Об этом сообщает пресс-служба партии Солидарность.









В ходе встреч Алексей Порошенко высказывал сингапурским коллегам благодарность за принципиальную позицию в отношении территориальной целостности Украины. Он также высоко оценил предоставленную украинским госслужащим возможность изучать передовой опыт Сингапура в сфере эффективного государственного управления и противодействия коррупции.





Между тем в социальной сети удивились тому, что в стране прошел конкурс на поездку в Сингапур, который выиграл сын президента.





Жизнь в Резервации @CleanAuthoritie









Оказывается в стране был конкурс на поездку в Сингапур на 5 дней за счет госсредств⁉️

И выиграл его http://solydarnist.org/?p=135214

Сын Порошенко...

11:39 - 23 авг. 2017 г. · Ukraine.



