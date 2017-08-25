Сын Порошенко выиграл поездку в Сингапур за счет госсредств

В Сети удивились тому, что в стране прошел конкурс
Алексей Порошенко первым из украинских политиков выиграл конкурс и прошел стажировку в сфере государственного управления и планирования, а также формулирования стратегий развития на примере работы правительственных структур Сингапура. Об этом сообщает пресс-служба партии Солидарность.
В ходе встреч Алексей Порошенко высказывал сингапурским коллегам благодарность за принципиальную позицию в отношении территориальной целостности Украины. Он также высоко оценил предоставленную украинским госслужащим возможность изучать передовой опыт Сингапура в сфере эффективного государственного управления и противодействия коррупции.
Между тем в социальной сети удивились тому, что в стране прошел конкурс на поездку в Сингапур, который выиграл сын президента.
Жизнь в Резервации @CleanAuthoritie
Оказывается в стране был конкурс на поездку в Сингапур на 5 дней за счет госсредств⁉️
И выиграл его http://solydarnist.org/?p=135214
Сын Порошенко...
11:39 - 23 авг. 2017 г. · Ukraine.