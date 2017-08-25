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24 августа 17, 22:58
Сын Порошенко выиграл поездку в Сингапур за счет госсредств
Алексей Порошенко
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Сын президента Украины Алексей Порошенко стал первым из политиков который выиграл конкурс в сфере госуправления и отправился на стажировку в Сингапур.
В Сети удивились тому, что в стране прошел конкурс

Алексей Порошенко первым из украинских политиков выиграл конкурс и прошел стажировку в сфере государственного управления и планирования, а также формулирования стратегий развития на примере работы правительственных структур Сингапура. Об этом сообщает пресс-служба партии Солидарность.


В ходе встреч Алексей Порошенко высказывал сингапурским коллегам благодарность за принципиальную позицию в отношении территориальной целостности Украины. Он также высоко оценил предоставленную украинским госслужащим возможность изучать передовой опыт Сингапура в сфере эффективного государственного управления и противодействия коррупции.

Между тем в социальной сети удивились тому, что в стране прошел конкурс на поездку в Сингапур, который выиграл сын президента.

Жизнь в Резервации @CleanAuthoritie


Оказывается в стране был конкурс на поездку в Сингапур на 5 дней за счет госсредств⁉️
И выиграл его http://solydarnist.org/?p=135214 
Сын Порошенко...
11:39 - 23 авг. 2017 г. · Ukraine.

Источник: dengi.ua
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