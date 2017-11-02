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2 ноября 17, 12:59
В Москве из банковской ячейки похитили 400 тысяч евро
Банк России
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В одном из московских банков в среду вечером, 1 ноября, из банковской ячейки похитили крупную сумму денег в иностранной валюте.

Инцидент произошел в банке расположенном на улице Кедрова около четырех часов дня. Как сообщил журналистам сотрудник пресс-службы московской полиции, злоумышленник вынес 400 тысяч евро и скрылся с места преступления.

Каким именно способов ему удалось это сделать пока не известно, однако в банка заверили, что грабитель нанес финансовому учреждения материальный ущерб в размере 27 миллионов 57 тысяч 360 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже.

Напомним, как сообщалось, накануне в Москве из банковской ячейки пропали более 22 миллиона рублей. В полицию с заявлением о краже обратилась представитель арендатора банковской ячейки.
URA-Inform
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