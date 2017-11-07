Charlie Hebdo опасается мести исламистов за новую карикатуру

Сотрудники французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo обратились в полицию в связи с угрозами убийства. Об этом сообщил в эфире радиостанции Europe 1 в понедельник, 6 ноября, выпускающий редактор и карикатурист издания Лорен "Рисс" Луриссо.

По его словам, решение редакция приняла в связи с увеличением числа угроз после того, как 1 ноября в еженедельнике была опубликована карикатура на консервативного швейцарского проповедника, исламоведа, писателя и профессора Оксфордского университета Тарика Рамадана.

Поводом послужили обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против Рамадана двумя женщинами. Художник Charlie Hebdo изобразил идеолога европейских исламистов с эрегированным членом, сопроводив рисунок подписью "Я - шестой столп ислама". Карикатура озаглавлена "Изнасилование. Защита Тарика Рамадана". Сам проповедник отрицает все обвинения, называя их "лживой кампанией противников".

Изданию угрожают постоянно, отметил Лорен Луриссо, но в данном случае количество непосредственных угроз физического уничтожения достигло критического уровня.





"Иногда число смертельных угроз, которые мы получаем в социальных сетях, достигает пика. Это именно такой случай. Тяжело установить, являются ли эти угрозы чем-либо серьезным но мы относимся к ним всерьез, поэтому решили подать заявление в полицию", - заявил карикатурист.





Ранее Charlie Hebdo "пошутил" над потопом в американском штате Техас.



