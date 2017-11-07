Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.43
USD
26.96
RUB
0.46
EUR
31.08
USD
26.81
RUB
0.45
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
6 ноября 17, 18:07
Charlie Hebdo опасается мести исламистов за новую карикатуру
Charlie Hebdo
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Редакция еженедельника Charlie Hebdo обратилась в полицию после резкого увеличения угроз в адрес ее сотрудников.

Сотрудники французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo обратились в полицию в связи с угрозами убийства. Об этом сообщил в эфире радиостанции Europe 1 в понедельник, 6 ноября, выпускающий редактор и карикатурист издания Лорен "Рисс" Луриссо.

По его словам, решение редакция приняла в связи с увеличением числа угроз после того, как 1 ноября в еженедельнике была опубликована карикатура на консервативного швейцарского проповедника, исламоведа, писателя и профессора Оксфордского университета Тарика Рамадана.

Поводом послужили обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против Рамадана двумя женщинами. Художник Charlie Hebdo изобразил идеолога европейских исламистов с эрегированным членом, сопроводив рисунок подписью "Я - шестой столп ислама". Карикатура озаглавлена "Изнасилование. Защита Тарика Рамадана". Сам проповедник отрицает все обвинения, называя их "лживой кампанией противников".

Изданию угрожают постоянно, отметил Лорен Луриссо, но в данном случае количество непосредственных угроз физического уничтожения достигло критического уровня.

"Иногда число смертельных угроз, которые мы получаем в социальных сетях, достигает пика. Это именно такой случай. Тяжело установить, являются ли эти угрозы чем-либо серьезным но мы относимся к ним всерьез, поэтому решили подать заявление в полицию", - заявил карикатурист.

Ранее Charlie Hebdo "пошутил" над потопом в американском штате Техас. 
Korrespondent
Ещё по теме:
На востоке Германии численность исламистов увеличивается
Ужасные рассказы рабынь "Исламского государства"*
Новейшая угроза России? Москва бросат вызов США и Европе
Сирийские повстанцы отступают, восстание гибнет
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
У Елизаветы II обнаружили в оффшорах 13 млн долларов
noimageПод Киевом ограбили футболиста сборной Украины (видео)
noimageВ Киеве мужчина "заминировал" свадьбу
noimageВ Британии уволился министр обороны на фоне секс-скандала
noimageВ Москве из банковской ячейки похитили 400 тысяч евро
Лента новостей