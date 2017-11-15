На древней картине нашли iPhone (ФОТО)

Как пишет Motherboard, на это обратил внимание мужчина из Глазго Питер Рассел.

На картине изображена женщина, которая пристально смотрит на какой-то предмет в ее руках. Рассел указал, что сейчас молодежь ведет себя точно так же.

Меня больше всего поражает то, насколько технологии изменяют восприятие картины и влияют на контекст,

— добавил мужчина.

Как пояснил исполнительный директор австрийского арт-агентства Геральд Вайнполтер, девушка на картине не играет на своем iPhone, а идет в церковь, а в руках у нее маленький молитвенник.

Это не первый раз современные технологии замечают на древних картинах: в августе 2017 года на фреске "Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд" 1937 года итальянского художника Умберто Романо нашли смартфон. Что это был за предмет на самом деле — неизвестно.