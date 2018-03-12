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11 марта 18, 21:00
В Запорожье ученик получил письмо от королевы Великобритании
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Савелий Васильев поинтересовался у Елизаветы II жизнью в Букингемском дворце
Школьник из украинского Запорожья Савелий Васильев получил письмо от королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом рассказал сам школьник, передает Укринформ.

Согласно сообщению, Васильев отправил королеве письмо с просьбой рассказать о жизни в Букингемском дворце, поскольку не мог найти всю интересующую информацию и получил ответ с подписью Елизаветы II.



"Я давно интересовался культурой Великобритании: английскими сказками и легендами о короле Артуре, рыцарях Круглого стола и волшебнике Мерлине, изучал географию этого островного государства, Букингемский дворец, много читал об английской королеве, пытался представить себе ее жизнь. И однажды решил написать Елизавете II - спросить, чувствует ли она по-настоящему себя королевой в своих королевских палатах, какой с шести тронов ее любимый, верит ли она, что волшебник Мерлин существовал и т.д.", - рассказал  Васильев.

Он сообщил, что спустя некоторое время после отправки письма он получил официальный ответ, подготовленный по поручению Елизаветы II ее фрейлиной Дженнифер Гордон-Леннокс.



По его словам, королева поблагодарила его за интерес к королевской семьи и английской культуре. Письмо, рассказал школьник, напечатано на королевской бумаге цвета слоновой кости с гербом Букингемского дворца, а обращение и подпись написаны от руки.

В конверте также были вложены несколько информационных лифлетов из Букингемского дворца.

Источник: liga.net 
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