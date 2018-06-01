В СБУ вновь опровергли собственное заявление

Алексей Цымбалюк действительно является "киллером" Аркадия Бабченко. Об этом, опровергая собственные слова, в четверг, 31 мая, заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Соответствующее сообщение она разместила на своей странице в Facebook.

"Сегодня ошибочно ввела в заблуждение общественность о роли Цимбалюка в спецоперации СБУ. Извиняюсь, он действительно является фигурантом дела. В запарке неверно трактовала ответ коллеги о том, что пока не стоит озвучивать фамилию в интересах следствия", - написала она.

Ранее, в комментарии СМИ она заявляла, что участник АТО Алексей Цымбалюк не является "убийцей" журналиста Аркадия Бабченко.

"Это какой-то больной человек. Не распространяйте дешевых фейков. На заборе люди могут что угодно написать", - сказала Гитлянская.

Напомним, участник АТО Алексей Цымбалюк заявил, что он является "киллером"журналиста и не видит смысла "шифроваться".

Днем ранее глава СБУ Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив. Сам журналист появился на брифинге перед журналистами, рассказал о спецоперации СБУ.