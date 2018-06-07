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7 июня 18, 09:49
Как у Путина после острого интервью "рычаг заело".Карикатура
Интервью Путина
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Ведущий австрийского телеканала ORF взял интервью у президента РФ, задав ему неудобные вопросы, в том числе об Украине
Президент государства-агрессора России Владимир Путин накануне своего вчерашнего визита в Вену дал интервью австрийскому телеканалу ORF. Его ведущий задал хозяину Кремля ряд неудобных вопросов, в частности об оккупации Крыма, катастрофе рейса MH17, российском оппозиционере Алексее Навальном.

Штатный карикатурист немецкого информагентства Deutsche Welle Сергей Ёлкин решил пошутить на тему того, каковы могли бы быть последствия для австрийского журналиста за столь острое интервью.


Иллюстрация: Сергей Ёлкин / DW


В интервью ORF Путин, в частности, заявил, что отказ Украины от возможного вступления в НАТО не прекратит российскую агрессию против страны, так как в Кремле стремление Киева к евроатлантической интеграции считают "одной из проблем, но не единственной". Оккупацию Крыма российскими войсками без опознавательных знаков и проведение фейкового "референдума" о присоединении полуострова к РФ хозяин Кремля назвал проявлениями демократии, добавив, что "нет таких условий и быть не может", чтобы Крым вернули Украине.


Источник: liga.net 
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