В Киеве молния попала в телебашню: впечатляющее видео

Вечером 14 июня Киев пережил мощный ливень с грозой, улицы города превратились в "реки". Молния попала в телевизионную башню.

Видео, на котором зафиксирован момент попадания молнии в башню, обнародовал на своей странице в Facebook фотограф Александр Гусев.

Он уточнил, что от удар стихии пережила башня в районе Дорогожичей. В комментариях к своему посту он отметил, что более чем за час молния попала в башню 5 раз.

Напомним, 15 июня Украину накроет грозовой фронт и пройдут дожди, жарко будет во всех областях.