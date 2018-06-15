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15 июня 18, 08:34
В Киеве молния попала в телебашню: впечатляющее видео
молния
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В сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню

Вечером 14 июня Киев пережил мощный ливень с грозой, улицы города превратились в "реки". Молния попала в телевизионную башню.

Видео, на котором зафиксирован момент попадания молнии в башню, обнародовал на своей странице в Facebook фотограф Александр Гусев.


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Он уточнил, что от удар стихии пережила башня в районе Дорогожичей. В комментариях к своему посту он отметил, что более чем за час молния попала в башню 5 раз.

Напомним, 15 июня Украину накроет грозовой фронт и пройдут дожди, жарко будет во всех областях.
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telegraf.com.ua
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