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16 июня 18, 20:38
Огромный питон проглотил женщину в Индонезии (ФОТО 18+)
Питон
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Участвовавшие в поисках пропавшей женщины, местные жители сравнивают произошедшее с сюжетом фильмов ужасов.

В Индонезии местные жители обнаружили огромного питона, который проглотил 54-летнюю женщину.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на The Daily Mail.

Домохозяйка по имени Ва Тиба не вернулась домой с плантации. Ее сестра рассказала, что нашла на кукурузном поле тапочки, нож и фонарь, принадлежавшие пропавшей.

В ходе поисков местные жители обнаружили огромного восьмиметрового питона. Они обратили внимание на большую выпуклость на его животе.

После того, как мужчины убили змею и, вспороли ей живот, они нашли тело пропавшей. Питон проглотил ее полностью, начав с головы.

"Это похоже на фильм ужасов. Люди в ужасе. Мы боимся выходить на улицу. Мы можем только молиться о безопасности. Все плакали", - рассказывают жители, который участвовали в поисках.
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telegraf.com.ua
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