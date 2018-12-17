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16 декабря 18, 14:03
Пьяный подполковника СБУ угнал такси в Киеве. ФОТО
угон такси
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В ночь на 16 декабря в Киеве по адресу улица Борщаговская, 12Б задержали автомобиль Toyota Corolla одной из столичных служб такси, который был ранее угнан пьяным мужчиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Инцидент случился около 05:30.

По предварительной информации, все началось по адресу проспект Победы, 37. Таксист подвозил неизвестного мужчину. В какой-то момент пассажир начал угрожать предметом похожим на пистолет водителю, после чего сел за руль Toyota и уехал в неизвестном направлении.

Впоследствии, после непродолжительной погони, злоумышленника задержали патрульные на ул. Борщаговской.

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Как сообщил блогер Роман Синицин, у задержанного, который кроме всего оказался пьяным, при себе было удостоверение сотрудника СБ Украины.

"Оказалось, что Ваня в хламину пьяный. Еще во время задержания у Вани из кармана вылетела ксива, в которой было написано, что Ваня - Онищук Иван Васильевич, и звание у него подполковник, и работает в должности консультанта - эксперта по оперативным вопросам Службы безопасности Украины", - написал он и опубликовал фото изъятого пистолета.
censor.net.ua
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