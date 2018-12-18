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18 декабря 18, 09:18
На глазах у детей в центре Одессы подрались деды морозы
драка
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Один из дерущихся заявил о поборах, которыми обложили артистов на популярной улице, причем уточнил: деньги собирает Снегурочка "в пользу горисполкома"
Вчера, 17 декабря, на улице Дерибасовской в центре Одессы на глазах у зрителей завязалась драка "дедов морозов". Об этом инциденте пишет местное издание Думская.

"Мелкий" дед мороз по имени Мустафа якобы заявил, чтобы конкурент "валил из-под елки", после чего завязалась драка. Чтобы было проще размахивать кулаками, обидчик сбросил кафтан и реквизит.

На видео один из дедов морозов отступает от нападающего по прямой, что запрещено здравым смыслом в боксе.

Вокруг кричали женщины и плакали дети, а вокруг дерущихся сновала Снегурочка, пытаясь их развести. Как пишет ресурс, иностранные туристы наблюдали, думая, что это часть представления. Полиции не было.

После драки "большой" дед мороз, которого зовут Тимур, заявил о "злодейских поборах", которыми обложили артистов на Дерибасовской, причем уточнил - деньги собирает с них Снегурочка якобы в пользу "горисполкома".

Примечание: осторожно, нецензурная лексика!
liga.net
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