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19 декабря 18, 19:35
В США открыли Музей отвратительной еды. видео
В США открыли Музей отвратительной еды
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Основная идея создания подобного музея - показать, насколько относительными могут быть представления об отвратительном и приятном
В Лос-Анджелесе открыли Музей отвратительной еды. Об этом рассказывается в сюжете The Guardian, размещенном в Youtube.

В музее представлены некоторые из популярных в разных частях мира продуктов питания и блюд, которые большинству людей могут показаться совсем неаппетитными. Например, сыр с личинками, суши из рыбной спермы, китайское вино, настоянное на мышах, салат с летучей мышью, бычий пенис, глаз овцы в томатном соусе и другое.

Основная идея создания подобного музея - показать, насколько относительными могут быть представления об отвратительном и приятном у разных людей и народов.


Для любителей острых ощущений посетителей при музее работает бар, где готовят некоторые из блюд, представленных в качестве экспонатов.

Аналогичный музей есть в шведском городе Мальме.
liga.net
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