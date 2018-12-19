В США открыли Музей отвратительной еды. видео

В Лос-Анджелесе открыли Музей отвратительной еды. Об этом рассказывается в сюжете The Guardian, размещенном в Youtube.





В музее представлены некоторые из популярных в разных частях мира продуктов питания и блюд, которые большинству людей могут показаться совсем неаппетитными. Например, сыр с личинками, суши из рыбной спермы, китайское вино, настоянное на мышах, салат с летучей мышью, бычий пенис, глаз овцы в томатном соусе и другое.





Основная идея создания подобного музея - показать, насколько относительными могут быть представления об отвратительном и приятном у разных людей и народов.









Для любителей острых ощущений посетителей при музее работает бар, где готовят некоторые из блюд, представленных в качестве экспонатов.





Аналогичный музей есть в шведском городе Мальме.