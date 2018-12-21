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21 декабря 18, 18:14
В Британии хирурги по ошибке кастрировали мальчика
операция
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Родители мальчика говорят, что их убедили в "простой операции с минимальным риском", которая займет не более получаса

В Великобритании, в Бристольском королевском госпитале медики сделали двухлетнего мальчика бесплодным вследствие ошибки при проведении хирургической операции. Об этом сообщает ВВС.

Родители мальчика обратились в больницу для лечения его яичка, которое не опустилось в мошонку, как положено. При этом одно из них, согласно заключению медиков, было вполне здоровым.

РекламаРодные говорят, что их убедили в "простой операции с минимальным риском", которая займет не более получаса.

Однако в действительности операция продлилась 1,5 часа. После ее завершения родителей позвали в офис, где сообщили, что хирург по ошибке вставил камеру "в неправильную сторону" и поэтому здоровое яичко их сына "никогда не будет функционировать".

Семья мальчика обвинила врачей, что те "кастрировали" их ребенка.

"Они разбили мне сердце и разрушили его будущее", - сказала мама мальчика.

Университетский госпиталь Бристоля выразил "глубокое сожаление" и сообщил, что начал расследование инцидента.

Как сообщалось ранее, сегодня в Киеве от гриппа умерли две женщины 47 и 86 лет.
liga.net
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