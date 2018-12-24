Опубликована запись разговора пранкеров с Епифанием

Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) опубликовали запись своего разговора с главой новой Украинской православной церкви митрополитом Епифанием.
Главе украинской церкви позвонили от имени главы комитета иностранных дел Европарламента Дэвида Макалистера. От его имени пранкеры заявили, что поздравляют Епифания с назначением и попытались расспросить о будущих выборах президента Украины, которые запланированы на март 2019 года.
Епифаний, в свою очередь, заявил что церковь "должна быть отделена от государства". Также он признал, что без государственной поддержки объединения церкви бы не произошло.
В какой-то момент Епифания спросили, не желает ли он смягчить позицию по отношению церкви к ЛГБТ-сообществу.
- Конечно, я за то, чтобы мы начали реформы "церкви", чтобы не было этого консерватизма. Чтобы мы отходили от этой русской традиции. Но это сложный вопрос, который мы не должны поднимать в начале нашего пути, - объяснил Епифаний.
Напомним, о состоявшемся разговоре в пресс-службе церкви заявили сами. В церкви утверждают, что митрополит Епифаний высказывал то же, что и во всех публичных выступлениях.
Не так давно Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) выложили очередную аудиозапись. На ней они представились премьером Украины Владимиром Гройсманом и послом Украины в США Валерием Чалым и якобы поговорили с губернатором Калифорнии Джерри Брауном.
Напомним, что Служба безопасности запретила въезд в Украину Вовану и Лексусу.
Затем Валерий Чалый обвинил российских пранкеров в рассылке фейковых сообщенийот имени посольства Украины.
Напомним также, что Епифаний, которого избрали главой Православной Церкви Украины, сообщил, что после Объединительного собора все приходы Московского патриархата "находятся в лоне Русской Православной Церкви, имея украинскую регистрацию". Главу Московского патриархата Онуфрия Епифаний назвал митрополитом Русской православной церкви в Украине.