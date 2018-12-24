Опубликована запись разговора пранкеров с Епифанием

Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) опубликовали запись своего разговора с главой новой Украинской православной церкви митрополитом Епифанием.

Главе украинской церкви позвонили от имени главы комитета иностранных дел Европарламента Дэвида Макалистера. От его имени пранкеры заявили, что поздравляют Епифания с назначением и попытались расспросить о будущих выборах президента Украины, которые запланированы на март 2019 года.

Епифаний, в свою очередь, заявил что церковь "должна быть отделена от государства". Также он признал, что без государственной поддержки объединения церкви бы не произошло.

В какой-то момент Епифания спросили, не желает ли он смягчить позицию по отношению церкви к ЛГБТ-сообществу.

- Конечно, я за то, чтобы мы начали реформы "церкви", чтобы не было этого консерватизма. Чтобы мы отходили от этой русской традиции. Но это сложный вопрос, который мы не должны поднимать в начале нашего пути, - объяснил Епифаний.



