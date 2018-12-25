Порошенко "расплатился" за томос конфетами, - Варфоломей

Вселенский патриарх Варфоломей встретился с детьми и раздал им сладости. Во время своей речи Константинопольский лидер отшутился, заявив что конфеты получил от президента Украины Петра Порошенко взамен на предоставление автокефалии. Об этом сообщили Kathimerini.

- Сейчас, с радости автокефалии его церкви, хотя русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за эту автокефалию, я взял не деньги, а много конфет и шоколада с фабрики Порошенко, – отметил Варфоломей.

Напомним, 15 декабря 2018 года Объединительный Собор избрал главу новой единой Православной церкви в Украине. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Вскоре после избрания он был представлен народу на Софийской площади Президентом Украины Петром Порошенко.

Глава поместной православной церкви Украины митрополит Епифаний был избран на Объединительном Соборе в субботу, 15, декабря. "КП в Украине" публикует первую речь предстоятеля Украинской православной церкви, митрополита УПЦ КП Епифания (Думенко), без изменений.