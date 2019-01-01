Шуточный гороскоп для всех знаков зодиака на год Свиньи

Конечно, знаки зодиака и восточный гороскоп с его годом Желтой Свиньи - это, как говорится, из разных опер. Но некоторые астрологи уверены: черты той или иной хрюши есть у каждого!

Нюша, героиня мультипликационного фильма "Смешарики".

Любительница ярких нарядов и романтических историй. Она впечатлительная, ранимая. Обладает нежной душой. Овен - такая же натура, порой с весьма переменчивым нравом. Не вздумайте говорить ему правду в лицо. Овен обидится. Чуть позже он, скорее всего, подумает и признает вашу правоту, но вряд ли скажет об этом вслух.

Мимо Овнов, ярких и постоянно ищущих личностей, как правило, не проходит ни одно новое веяние. Они хотят стать чуточку лучше всех. Нередко это им удается.

Папа Свин, один из героев мультсериала "Свинка Пеппа".

С виду деловой и озабоченный. Но когда папа Свин не занят работой, он смешной и непосредственный. Может валяться в луже и получать удовольствие от всего на свете. Не прочь от пуза поесть, и желательно в хорошей компании.

Тельцы, как правило, тоже обладают чувством юмора и могут быть душой компании. Главное - заставить их перестать работать. Папа Свин неохотно расстается со старыми вещами. Похожей привязанностью к старине обладают Тельцы, особенно мужчины. Они не только берегут свое, но еще и чужое старье норовят затащить в квартиру.

Три поросенка, персонажи одноименной сказки.

В поросятах Ниф-Нифе, Наф-Нафе и Нуф-Нуфе сочетаются самые разные черты. Похожая история и с Близнецами. Сегодня они хотят спокойствия, а завтра срываются с места и мчат на край земли в поисках какого-нибудь Эльдорадо. Зато с ними легко договориться, поскольку они умны, проницательны и восприимчивы к чужим доводам. С Близнецами, как и с троицей поросят, можно рассчитывать на нестандартное решение проблем (вспомним кипящий котел и угодившего в него волка). Они способны признавать ошибки и быстро их исправлять.

Бейб, герой кинофильма "Бейб: Четвероногий малыш".

Трогательный малыш-хрюшка берется за задачи, которые другим кажутся неподъемными. И обычно с честью выходит из положения.

Раки - душевные создания, как правило, без двойного дна. Они обожают свой дом, ради счастья и семейного уюта готовы на подвиги. Порой чувствуют себя маленькими и уязвимыми, но как только появляется большая цель, мобилизуются и вступают в бой за свое счастье.

Розита, героиня мульт­фильма "Зверопой".

Многодетная мама решает выступить в певческом конкурсе и ради этого становится трудоголиком и рационализатором.

Львы обладают тем же упорством. У них есть правило: решил - сделал. Окружающие не справляются? Лев прогонит всех и сам выполнит необходимое. При поверхностном знакомстве эти люди могут показаться одиночками, которые словно желают поменьше общаться с незнакомцами. Но стоит узнать их получше, как вы обнаружите их душевность, обширный кругозор и, возможно, какой-нибудь не­ожиданный талант.

Свинья в купальнике из мультика "Ну, погоди!"

Помните ее, загорающую на пляже в оригинальном купальном костюме? Мелькнула на секунды - запомнилась навсегда! Так любят действовать и Девы. Одни из них поражают шутками и "случаями из практики", другие - необычными нарядами, третьи - удивительными увлечениями. Эти личности не боятся выглядеть не так, как остальные, и нередко находят оригинальный подход ко всему. Способны многое предугадать и собрать вокруг себя других ярких людей.

Пятачок, герой сказки и мультфильма "Винни-Пух".

Чуть наивный и очень добрый, порой немного беза­лаберный. Редко обижается всерьез.

Весы так же приветливы и готовы поддержать самое неожиданное начинание компании. Часто безотказны и ради других могут свернуть горы, как правило, не имея никакой выгоды. Но это вовсе не значит, что с Весами можно поступать как захочется. Помните, именно у Пятачка в нужный момент оказалось ружье. Не будите в Пятачке зверя, господа!

Поросенок Плюх, герой книги Инги Баллод и Ирины Румянцевой (по мотивам историй Элиссон Аттли).

Любознательный и любопытный. Ему интересно все вокруг. Старательно изучает мир, людей, зверей и все, что можно изучать. Порой эти эксперименты несколько напрягают окружающих, ведь все вокруг встает с ног на голову.

Скорпионы (как и Плюх) любят браться за дело нахрапом. Случается, как кинутся что-то делать, так про еду и сон забывают! Впрочем, ненадолго: если у Скорпиона не случается быстрых успехов, он может и остыть к своей затее.

Фунтик, герой мультфильма "Приключения Фунтика".

Маленький свин, некоторое время обманывавший людей, клянча деньги на домик для поросят. Раскаялся и начал вести правильный образ жизни.

Стрельцы обладают изрядной долей авантюризма. Они могут придумывать запоминающиеся розыгрыши, устраивать необычные поездки. Умеют тонко троллить собеседника. А все потому, что им нередко бывает скучно в привычных обстоятельствах. Обладают высоким уровнем интеллекта и отличными драматическими способностями. Если Стрелец не станет актером, то, вероятнее всего, найдет прекрасное применение своим актерским талантам в повседневной рутине.

Мисс Пигги, героиня американского "Маппет-шоу".

Гламурная блондинка, немного эксцентричная, всегда оказывающаяся в центре всеобщего внимания.

Козерог действует так же напористо. Многие из них хотят стать центром Вселенной, всем нравиться и всех влюблять в себя. И для этого, как правило, есть все необходимые составляющие. Главное, чтобы хватило упорства.

Козероги требовательны к себе и еще больше - к окружающим. И тем порой бывает нелегко соответствовать высоким ожиданиям.

Порки Пиг, персонаж из серии мульт­фильмов Looney Tunes и Merrie Melodies. Друг Даффи Дака и Багза Банни.

Немного упрямый, но отзывчивый и готовый учиться.

У Водолеев немало друзей, они любят компании, но редко раскрываются в них полностью. Вам кажется, вы знаете Водолея от и до, а в нем вдруг оказывается некая тайна. Многие Водолеи - прекрасные организаторы, способные просчитывать ситуацию, правда, они не всегда четко следуют намеченной цели. Это не от недостатка силы воли, а от понимания: где-то есть какой-то другой, более изящный выход, какое-то другое, более увлекательное приключение...

Пумба, герой фильма "Король и Лев".

Жизнерадостный охламон, без устали рассыпающий шутки-прибаутки.

Рыбы редко грустят. Нет, конечно, такое случается, но грусть их светла, романтична и даже поэтична. А в основном это "люди-праздники". Они зачастую готовы танцевать самбу и петь песни во все горло. С виду легкомысленные, Рыбы обладают неплохими аналитическими способностями (или интуицией), и порой их странные оценки могут оказать помощь в решении очень непростых задач.