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11 марта 19, 11:55
Кит проглотил дайвера и выплюнул обратно в океан. ВИДЕО
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В результате инцидента, снятого на фото, мужчина остался жив. Произошло это у побережья ЮАР.
У побережья ЮАР, в бухте Елизаветы, кит проглотил фотографа-дайвера Райнера Шимпфа. Однако млекопитающее сразу же выплюнуло его обратно в океан. По словам пострадавшего, кит вовсе не имел намерения его съесть. Об этом пишет eNCA.

"Времени на раздумье не было. Невозможно быть готовым к тому, что тебя проглотит кит", - отметил дайвер.

51-летний фотограф и туроператор был снят на фото в момент инцидента. Созданный из снимков видеоролик стал вирусным в интернете.

Инцидент произошел примерно в 46 км от берега. Шимпф поведал, что снимал в водах вблизи ЮАР дельфинов, темных акул, олуш, пингвинов, бакланов и чаек, питающихся сардинами.
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