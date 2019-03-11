Кит проглотил дайвера и выплюнул обратно в океан. ВИДЕО

У побережья ЮАР, в бухте Елизаветы, кит проглотил фотографа-дайвера Райнера Шимпфа. Однако млекопитающее сразу же выплюнуло его обратно в океан. По словам пострадавшего, кит вовсе не имел намерения его съесть. Об этом пишет eNCA.





"Времени на раздумье не было. Невозможно быть готовым к тому, что тебя проглотит кит", - отметил дайвер.





51-летний фотограф и туроператор был снят на фото в момент инцидента. Созданный из снимков видеоролик стал вирусным в интернете.





Инцидент произошел примерно в 46 км от берега. Шимпф поведал, что снимал в водах вблизи ЮАР дельфинов, темных акул, олуш, пингвинов, бакланов и чаек, питающихся сардинами.



