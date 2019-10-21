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21 октября 19, 15:34
"Горіла хата, палала". Реакция соцсетей на номер Квартала 95
Квартал 95
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Квартал 95 посмеялся над пожаром в доме экс-главы Нацбанка. В номере принял участие хор им.
Квартал 95 посмеялся над пожаром в доме экс-главы Нацбанка. В номере принял участие хор им. Веревки. Как отреагировали соцсети?

19 октября на телеканале 1+1 показали очередной концерт Квартала 95. Один из музыкальных номеров посвятили пожару в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Участие в нем принял национальный хор имени Веревки. "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", – спели они. LIGA.net собрала мнения пользователей соцсетей.

1. Константин Дорошенко, арт-критик

2. Петр Охотин, политтехнолог

3. Дмитрий Кузьмин, главред Украинских новостей

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