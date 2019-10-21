"Горіла хата, палала". Реакция соцсетей на номер Квартала 95

19 октября на телеканале 1+1 показали очередной концерт Квартала 95. Один из музыкальных номеров посвятили пожару в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Участие в нем принял национальный хор имени Веревки. "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", – спели они. LIGA.net собрала мнения пользователей соцсетей.
1. Константин Дорошенко, арт-критик
2. Петр Охотин, политтехнолог
3. Дмитрий Кузьмин, главред Украинских новостейЧитайте также
4. Алина Радченко, сооснователь Одесской политической платформы
5. Андрей Алехин, блогер
6. Елена Козаченко, журналист
7. Денис Бигус, журналист-расследователь
8. Левко Стек, журналист
9. Виталий Чепинога, политик
10. Антон Ходза, блогер
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