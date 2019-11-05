«Слуги народа» хотят «выгнать на*хер» министра экономики

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на последних президентских выборах голосовал за Петра Порошенко. Как выяснили журналисты, об этом он рассказал в интервью порталу Цензор.нет.

«Я голосовал за Петра Порошенко на президентских выборах. А на парламентских я не голосовал, потому что в день выборов я сидел в штабе партии „Слуга народа“, с Дмитрием Разумковым и Сергеем Корниенко дорабатывал программу для обучения в Трускавце», — рассказал министр.

В ответ на это заявление одиозный народный депутат и блогер Макс Бужанский на своем канале в Telegram предложил выгнать министра «на*ер». «Милованов признался, что на президентских выборах голосовал за Порошенко. Знаете, его все-таки нужно выгнать на*ер. Не за поддержку Порошенко, просто немного утомил этот парад дебилов», — написал Бужанский.

Отметим, что его постом тут же поделился другой скандально известный депутат Александр Дубинский.

Как сообщалось, 29 августа 2019 года Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров. При этом депутаты сократили количество министерств. В частности, Министерство экономического развития объединили с Министерством аграрной политики. Тогда же министром новосозданного развития экономики, торговли и сельского хозяйства стал Тимофей Милованов.