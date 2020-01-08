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8 января 20, 12:55
Два человека не сели на рейс потерпевшего катастрофу в Иране
авиакатастрофа Тегеран
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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на рейс самолета Boeing, который потерпел крушение в Иране, не сели 2 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил на брифинге в Киеве.

По его словам, у на рейс зарегистрировались 169 человек.

"Обращаю внимание, что на рейс сели 167 граждан. Двое граждан не сели на рейс, который отправлялся из Тегерана", - рассказал он.

Имена тех, кто не сел на рейс у СНБО есть. Данилов уточнил, что речь идет не о гражданах Украины.

Кроме того украинский политолог, приехавший в Иран на конференцию, рассказал, как чудом выжил, не сев на разбившийся в Тегеране самолет МАУ. 

Свою историю Андрей Бузаров опубликовал в Фейсбуке. 


По словам украинца, изначально он должен был лететь в Киев именно рейсом 8 января, но решил перенести отлет домой на 9 января. 

Организаторы конференции настояли, чтобы я купил билет на 8 так как не была предусмотрена оплата за отель, но я взял все-таки на 9 и сам сегодня оплатил еще один день в гостинице, чтобы улететь бортом МАУ, – поделился он.

Правда, все рейсы украинской авиакомпании, включая завтрашний, на который Андрей Бузаров взял билет, теперь отменены.

Список погибших 11 граждан Украины:

Владимир Гапоненко - командир воздушного судна,
Сергей Хоменко - пилот,
Алексей Наумкин - инструктор,
​Екатерина Статник - член экипажа,
Марина Микитюк - член экипажа,
Валерия Овчарук - член экипажа,
Юлия Сологуб - член экипажа,
Игорь Матков - член экипажа,
Денис Лихно - член экипажа,
Елена Малахова - пассажир,
Ольга Кобюк - пассажир.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Напомним, что в ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции начал операцию возмездия за убийство генерала Сулеймани.


Отметим, что это крупнейшая авиакатастрофа с украинским самолетом за всю историю нашей страны. В последний раз авария такого масштаба произошла 17 декабря 1997 года. Тогда, под Салониками погибли все 66 пассажиров и 8 членов экипажа украинского самолета.
censor.net.ua
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