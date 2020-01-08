Два человека не сели на рейс потерпевшего катастрофу в Иране

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил на брифинге в Киеве.
По его словам, у на рейс зарегистрировались 169 человек.
"Обращаю внимание, что на рейс сели 167 граждан. Двое граждан не сели на рейс, который отправлялся из Тегерана", - рассказал он.
Имена тех, кто не сел на рейс у СНБО есть. Данилов уточнил, что речь идет не о гражданах Украины.
Кроме того украинский политолог, приехавший в Иран на конференцию, рассказал, как чудом выжил, не сев на разбившийся в Тегеране самолет МАУ.
Свою историю Андрей Бузаров опубликовал в Фейсбуке.
По словам украинца, изначально он должен был лететь в Киев именно рейсом 8 января, но решил перенести отлет домой на 9 января.
Организаторы конференции настояли, чтобы я купил билет на 8 так как не была предусмотрена оплата за отель, но я взял все-таки на 9 и сам сегодня оплатил еще один день в гостинице, чтобы улететь бортом МАУ, – поделился он.
Правда, все рейсы украинской авиакомпании, включая завтрашний, на который Андрей Бузаров взял билет, теперь отменены.
Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.