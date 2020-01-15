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15 января 20, 10:42
Менее, чем за 12 часов, в Киеве прорвало еще две теплотрассы
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За минувшие сутки в Киеве произошли еще два прорыва на теплотрассах.

За минувшие сутки в Киеве произошли еще два прорыва на теплотрассах. Вечером 14 января кипяток вылился на улицы Теремков-2, ночью — в районе Севастопольской площади.

О горячей воде, затопившей остановку общественного транспорта на ул. Касияна на Теремках сообщили очевидцы на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook. Там же опубликовано видео происшествия. «Это уже прямо какой-то челлендж», — подписал автор свой ролик.

Ближе к полуночи о прорыве теплотрассы в районе Воздухофлотского проспекта сообщил «Информатор» на своей странице в Facebook.

Информации о пострадавших в обоих случаях не поступало.

Как сообщалось, вечером 13 января 2020 года горячая вода затопила торгово-развлекательный центр Ocean Plaza возле станции метро «Лыбедская» в Киеве. 10 человек получили ожоги различной степени тяжести.

На следующий день прорыв случился близ ЖК Campus на Шулявке.
Fraza.ua
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