Менее, чем за 12 часов, в Киеве прорвало еще две теплотрассы

За минувшие сутки в Киеве произошли еще два прорыва на теплотрассах. Вечером 14 января кипяток вылился на улицы Теремков-2, ночью — в районе Севастопольской площади.

О горячей воде, затопившей остановку общественного транспорта на ул. Касияна на Теремках сообщили очевидцы на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook. Там же опубликовано видео происшествия. «Это уже прямо какой-то челлендж», — подписал автор свой ролик.

Ближе к полуночи о прорыве теплотрассы в районе Воздухофлотского проспекта сообщил «Информатор» на своей странице в Facebook.

Информации о пострадавших в обоих случаях не поступало.

Как сообщалось, вечером 13 января 2020 года горячая вода затопила торгово-развлекательный центр Ocean Plaza возле станции метро «Лыбедская» в Киеве. 10 человек получили ожоги различной степени тяжести.

На следующий день прорыв случился близ ЖК Campus на Шулявке.







