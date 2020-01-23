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22 января 20, 21:07
Синоптики предсказали "дождь" из игуан
игуана
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​Во Флориде отделение Национальной метеорологической службы выступило с неожиданным прогнозом

Во Флориде отделение Национальной метеорологической службы выступило с неожиданным прогнозом, так, жителей страны предупредили о том, что на головы жителям штата может упасть не только снег, но и игуаны. Об этом пишет meduza.io.

Также отмечается, что взрослые особи могут достигать в длину полутора метров и весить девять килограммов.

Такое необычное предупреждение связано с тем, что в страну пришли морозы, температура в некоторых регионах опустилась до -1 градуса по Цельсию, что для Флориды является большой редкостью.

Эти ящерицы плохо переносят низкие температуры и впадают в спячку уже при +7 градусах по Цельсию. Часто они засыпают на деревьях: именно поэтому синоптики предупреждают о возможном "игуанопаде".

При этом внешне игуаны кажутся мертвыми, но на самом дели они дышат. Но все же длительное похолодание может представлять угрозу для жизни игуан, особенно самых маленьких.

Jan 21 - This isn't something we usually forecast, but don't be surprised if you see Iguanas falling from the trees tonight as lows drop into the 30s and 40s. Brrrr! #flwx #miami pic.twitter.com/rsbzNMgO01

— NWS Miami (@NWSMiami) 21 января 2020 г.
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