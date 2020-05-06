На Николаевщине в подростка ударила молния: он скончался

Возле села Тетяновка в Николаевской области подросток 2005 года рождения погиб от удара молнии. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области в среду, 6 мая.

"5 мая, от сотрудников полиции, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступила информация о том, что от поражения молнией погиб подросток 2005 года рождения", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел около 19:46 на открытой территории за селом.

"На место прибыла оперативная группа Березнеговатского отдела полиции и бригада скорой медицинской помощи, дежурный врач которой констатировал смерть", - передают спасатели.

Молния опасна, когда за вспышкой сразу раздается грохот грома, то есть грозовая туча находится над вами, подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, что ранее в Конго от удара током погибли 20 человек. Удар молнии оборвал высоковольтные линии электропередачи, принадлежащие государственной электроэнергетической компании.

Также сообщалось, что молния ударила в пассажирский самолет в Британии. Через три минуты после взлета в летевший в Дублин самолет ударил разряд молнии. Лайнер не пострадал.