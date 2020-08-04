В СБУ пояснили, почему на фото разные заложницы

В СБУ пояснили, почему на разных фото из захваченного сегодня в Киеве отделения Универсал Банка запечатлены разные заложницы, хотя известно, что женщина была одна.
"Во время захвата террористом банковского учреждения, ее сотрудники находились на рабочих местах. В частности сотрудница банка, к которой сначала обратился злоумышленник - она и была зафиксирована на первых фото с места происшествия", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Впоследствии злоумышленник согласился оставить в заложниках только одного человека. Сотрудники банка и посетители были эвакуированы, остаться вызвалась руководитель отделения. Именно она была зафиксирована на фото, опубликованных позже.
Сегодня днем в отделение банка в бизнес-центре Леонардо в Шевченковском районе зашел мужчина, сказал, что у него в рюкзаке бомба и попросил вызвать полицию.