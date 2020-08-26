В Черкасской области ночью сожгли 12 автобусов. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как сообщил представитель управления ГСЧС в Черкасской области Виталий Шульга, 24 августа около часа двадцати минут ночи на пульт связи службы спасения поступило сообщение о пожаре на территории АТП в городе Золотоноша. Возгорание автобуса ВАЗ на предприятии заметил охранник, который сообщил о пожаре по телефону "101".
Пожар быстро набирала обороты и распространился на 12 припаркованных соседних автобусов. До приезда спасателей охраннику удалось один автобус отогнать.
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На место прибыл пожарный караул восьмой спасательной пожарной части в составе двух расчетов. Борьба с огнем продолжалась час. Пожарным удалось спасти от огня четыре автобуса ВАЗ.
Огонь уничтожил 12 автобусов, повредил еще один.
Вероятной причиной пожара, по предварительным данным, стал поджог, говорят спасатели.
Спикер ГУНП в Черкасской области Зоя Волк рассказала, что сейчас на месте пожара работает следственно-оперативная группа. Открыли уголовное производство ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества.