ФОТОжабы: Черный пояс для Президента, дизайн большого герба

Пудрик - це ти?

Назначение главы Одесской таможни Пудрика.

Тяжелое наследие режима Порошенко

Лучше уж в Грузию...

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Офис Президента представляет...

Рада поручила Кабмину провести конкурс на эскиз большого Государственного Герба

..а в автобусе ехали борцы за мир

Спецслужбы должны отреагировать на создание в Украине парамилитарной организации Кивы, – Билецкий

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... и докУмент есть!

Зеленский получил диплом мастера карате первого дана и именной черный пояс,

Наконец-то

Шах и мат

Для меня очень важно, чтобы после президентства я мог спокойно ходить по улицам не только Киева, но и Украины, - Зеленский

Сила Незалежності