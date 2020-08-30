ФОТОжабы: Черный пояс для Президента, дизайн большого герба

Пудрик - це ти?
Назначение главы Одесской таможни Пудрика.
Тяжелое наследие режима Порошенко
Лучше уж в Грузию...
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Офис Президента представляет...
Рада поручила Кабмину провести конкурс на эскиз большого Государственного Герба
..а в автобусе ехали борцы за мир
Спецслужбы должны отреагировать на создание в Украине парамилитарной организации Кивы, – Билецкий
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... и докУмент есть!
Зеленский получил диплом мастера карате первого дана и именной черный пояс,
Наконец-то
Шах и мат
Для меня очень важно, чтобы после президентства я мог спокойно ходить по улицам не только Киева, но и Украины, - Зеленский
Сила Незалежності