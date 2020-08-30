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28 августа 20, 23:17
ФОТОжабы: Черный пояс для Президента, дизайн большого герба
ФОТОжабы
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Тяжелое наследие режима Порошенко, дизайн большого герба, черный пояс для Президента.
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Пудрик - це ти?

Назначение главы Одесской таможни Пудрика.

Тяжелое наследие режима Порошенко

Лучше уж в Грузию...

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Офис Президента представляет...

Рада поручила Кабмину провести конкурс на эскиз большого Государственного Герба

..а в автобусе ехали борцы за мир

Спецслужбы должны отреагировать на создание в Украине парамилитарной организации Кивы, – Билецкий

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... и докУмент есть!

Зеленский получил диплом мастера карате первого дана и именной черный пояс,

Наконец-то

Шах и мат

Для меня очень важно, чтобы после президентства я мог спокойно ходить по улицам не только Киева, но и Украины, - Зеленский

Сила Незалежності
censor.net.ua
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