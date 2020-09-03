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3 сентября 20, 19:39
В Киеве горит высотный дом, погиб человек. ВИДЕО+ФОТО
пожар
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Пламя охватило квартиру на 24 этаже. Ее хозяин погиб.
Пламя охватило квартиру на 24 этаже. Ее хозяин погиб. Еще один человек спрыгнул на кондиционеры расположенной этажом ниже квартиры и залез в окно к соседям.

Пожар возник в доме по ул. Сикорского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ ГСЧС в Киеве.

Пользователи соцсетей опубликовали фотографию мужчины, который стоит на блоке кондиционера расположенной этажом ниже квартиры. По сообщениям пользователей, позднее он влез в окно к соседям.

"По предварительным данным, во время пожара в квартире пострадал мужчина, который был передан специалистам медицинской службы и с ожогами 2-й степени госпитализированы в ожоговый центр. Также во время проведения разведки, было обнаружено тело владельца дома", - сообщили в ГСЧС.

Сейчас пожар локализовали, но еще не ликвидировали.

На месте работают 52 пожарных и 13 единиц техники.
censor.net.ua
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