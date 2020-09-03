В Киеве горит высотный дом, погиб человек. ВИДЕО+ФОТО

Пожар возник в доме по ул. Сикорского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ ГСЧС в Киеве.

Пользователи соцсетей опубликовали фотографию мужчины, который стоит на блоке кондиционера расположенной этажом ниже квартиры. По сообщениям пользователей, позднее он влез в окно к соседям.

"По предварительным данным, во время пожара в квартире пострадал мужчина, который был передан специалистам медицинской службы и с ожогами 2-й степени госпитализированы в ожоговый центр. Также во время проведения разведки, было обнаружено тело владельца дома", - сообщили в ГСЧС.

Сейчас пожар локализовали, но еще не ликвидировали.

На месте работают 52 пожарных и 13 единиц техники.