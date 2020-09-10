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10 сентября 20, 09:40
Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью Гордону
Богдан
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Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что покинул территорию Украины после того, как дал интервью одному из украинских СМИ, где, в частности, речь шла о деятельности президента Владимира Зеленского.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Богдан сообщил, что был "вынужден" перейти украинскую-румынскую границу "в связи с физической угрозой" после своего интервью.

"В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украино-румынскую границу, а за всеми моим приключениями теперь следите здесь", - написал он.

Никаких подтверждений относительно пересечения границы, или другой связанной с этим информации экс-руководитель Офиса Президента не привел.

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Отметим, что Богдан впервые за долгое время опубликовал в соцсети пост. Похоже, что таким образом он намекнул на концовку романа "Золотой теленок", когда Остап Бендер пересекал границу с Румынией.

Вместе с тем, часть пользователей соцсети приняли пост Богдана за шутку, часть - поддержали его "решение", а некоторые вспомнили в этом контексте "слугу народа" Александра Дубинского.

Кроме того, Богдан в посте прорекламировал свой Telegram-канал. В котором пока есть только одно фото: Богдан на пляже.


Фото: Telegram "Тесла Богдана"

Ранее бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Богдану подожгли автомобиль Tesla. Позже Богдан опубликовал видео поджога.
censor.net.ua
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