В Запорожье на полицейских напала бабушка вооруженная ручкой

В Запорожье полицейские, прибывшие на вызов о домашнем насилии, получили телесные повреждения от 65-летней женщины. Как сообщили в пресс-службе региональной Нацполиции, инцидент произошел в Хортицком районе.

Правоохранители получили заявление от граждан о том, что 65-летняя жительница дома на Лахтинской улице, будучи пьяной, кричит на свою дочь и бьет ее. Свидетелем избиения также был находящийся в квартире малолетний ребенок.

На отработку вызова направили наряд полиции в составе старшего участкового офицера полиции и сотрудницы батальона Управление патрульной полиции. Когда полицейские зашли в помещение, хозяйка квартиры, "вооруженная" шариковой ручкой, набросилась на них и начала наносить удары.

Женщина смогла нанести обоим полицейским телесные повреждения конечностей. Чтобы прекратить ее неадекватные действия, пришлось вызвать помощь.

На данный момент женщина задержана. По факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Подобные действия наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.