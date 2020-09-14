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14 сентября 20, 11:48
Я не пересекал границу, угроз расправы не получал, - Богдан
Андрей Богдан
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Экс-руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан заявил, что не пересекал границу Украины и не получал угрозы физической расправы.

Экс-руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан заявил, что не пересекал границу Украины и не получал угрозы физической расправы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил журналистам у здания ГБР, куда его вызвали на допрос.

"Я не пересекал границу, конечно, потому что это было бы нарушением действующего законодательства. Это была моя такая литературная шутка. Поскольку именно так действовал Остап Бендер в своем рассказе. Я был недалеко на территории Украины, в районном центре Вилково", - сказал Богдан.

По его словам, он опубликовал фотографию, чтобы "потроллить и посмеяться со своих недругов".

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Также экс-глава ОП добавил, что после интервью ему не поступали угрозы физической расправы.

"Хотя если смотреть на историю со сожженной "Теслой", конечно это была угроза", - отметил Богдан.


Ранее бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Богдану подожгли автомобиль Tesla. Позже Богдан опубликовал видео поджога.
censor.net.ua
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