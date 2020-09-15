Пенсионер сбросил почти 10 кг за пять часов

Российский пенсионер в дагестанском городе Махачкала Багама Айгубов установил рекорд по похудению. За пять часов он избавился от 9,3 килограмм. По словам мужчины, таким образом он преподал урок всем лентяям, показав, что можно сделать со своим телом за несколько часов, пишут российские СМИ.

66-летний Айгубов совершил пятичасовую пробежку на стадионе. Перед стартом он взвесился, его вес составил 88 килограммов.

"Многие спортсмены не могут даже два-три килограмма потерять. А я докажу, что это возможно", - заявил перед забегом мужчина.

Во время забега сначала светило солнце, однако позже начался проливной дождь, который не остановил пенсионера.

На стадионе дежурили медики, но их помощь не понадобилась.

За пять часов бега спортсмен похудел на 9,3 килограмма. Багаме Айгубову вручили сертификат Книги рекордов России.

Айгубов, в прошлом врач-стоматолог, - победитель и призер чемпионатов России, Европы и мира по самым разным видам единоборств. По его словам, он регулярно занимается спортом, в том числе бегом.

Айгубов собирается стать многократным чемпионом по быстрому сбросу веса.