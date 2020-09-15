Психолог разобрала фото встречи Путина и Лукашенко

Об этом она сообщила в Фейсбуке.





"Давненько мы не гадали по фотографии. Но я видео посмотрела, оно там все ровно такое.





Во-первых, Путин за все время встречи почти не смотрел на собеседника. Ну пару раз.





Когда про испытание вакцины речь зашла, глянул со значением. И когда Лукашенко какие-то параллели своей нынешней ж*пы с Чечней начал проводить, у Путина аж повылазило.





А во-вторых, Лукашенко тут - воплощённые подобострастие.





И всем телом развернут к дорогому Владимиру Владимировичу. И руки почти в молельном жесте сложены. И ноги кокетливо отставлены в сторону. Кстати, говорят, ноги выдают состояние человека сильнее всего.





А ноги Лукашенко находятся почти в другом помещении.





Короче, им обоим тошно от этой встречи, но что делать. Тюрьма народов сама себя не построит." - заявила психолог.













Также сообщалось, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на 1,5 миллиарда долларов.Перейти на Главную страницу Добавить комментарий