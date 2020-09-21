В Китае построили огромный "космический" общественный туалет

Интерьер отхожего места должен погрузить посетителей в атмосферу космического корабля, пишет Фраза.

В торговом центре одного из районов города Ханчжоу в Китае появились новые общественные туалеты, дизайн которых напоминает космический корабль. Общественный туалет занимает площадь почти в 1,5 тыс. кв. м и разделен на три уровня. Каждый из ярусов отделан мелкой плиткой, выкрашенной в собственный цвет — белый, зеленый или фиолетовый.





В помещениях располагаются ряды кабинок и круглых раковин, а все стены декорированы металлическими деталями и зеркалами, похожими на иллюминаторы.









Автором проекта выступил китайский архитектор Ли Вэньцян из бюро Pig Design. По его задумке, сочетание цветов и предметы интерьера, включая изогнутые светильники в форме геометрических фигур, должны погружать посетителя туалета в атмосферу космоса, гравитации и черных дыр.



