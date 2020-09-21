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20 сентября 20, 11:46
В Китае построили огромный "космический" общественный туалет
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В столице китайской провинции Чжэцзян появился общественный туалет площадью около 1,5 тыс. квадратных метров.

Интерьер отхожего места должен погрузить посетителей в атмосферу космического корабля, пишет Фраза.

В торговом центре одного из районов города Ханчжоу в Китае появились новые общественные туалеты, дизайн которых напоминает космический корабль. Общественный туалет занимает площадь почти в 1,5 тыс. кв. м и разделен на три уровня. Каждый из ярусов отделан мелкой плиткой, выкрашенной в собственный цвет — белый, зеленый или фиолетовый.


В помещениях располагаются ряды кабинок и круглых раковин, а все стены декорированы металлическими деталями и зеркалами, похожими на иллюминаторы.



Автором проекта выступил китайский архитектор Ли Вэньцян из бюро Pig Design. По его задумке, сочетание цветов и предметы интерьера, включая изогнутые светильники в форме геометрических фигур, должны погружать посетителя туалета в атмосферу космоса, гравитации и черных дыр.
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Fraza.ua
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