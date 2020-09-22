Россия нагло присвоила себе киевского князя Владимира

Новая книга-энциклопедия о России Ольги Тяжловой, которая вышла в 2020 году включила в себя ряд тем о РФ но и также произвела двоякое впечатление и появление вопросов, касательно правдивости некоторых исторических фактов, заявленых в книге.

Фото обложки книги:

На одной из страниц авторы рассказывают князе Владимире, называя его "одной из самых ярких фигур России", который возглавлял "Древнерусское государство".

Данные "исторические факты" вызывают крайнее недоумение поскольку Владимир был киевским князем, возглавляющим "Киевскую Русь".

Также отметим, что на момент правления с 978 по 1015 года еще не было ни Москвы ни России как таковых, поэтому в данной книге идет подмена понятий, которую продвигают в рамках исключительности русских, поскольку даже название империи выбрано не общее - "Киевская Русь", а русифицированное - "Древнерусское государство".