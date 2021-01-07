Джокер раскрыл, кто стоит за контрабандой вакцин в Украину

На фоне слухов о том, что якобы в Украину чартерным рейсом привезли груз вакцин Pfizer, которые предназначены для топ-чиновников, известны пранкер Джокер обнародовал данные об организаторе этой доставке, а также список "клиентов".

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

По его словам, организацией доставки вакцин занимался некий Роман Гольдман, который "промышляет" медицинскими услугами в Украине и Израиле.

"Среди его клиентов - мэр Киева Кличко, мэр Львова Садовой, политики Олесь Довгий, Александр Грановский, бизнесмены Александр Мартыненко, Евгений Черняк, Аарон Майберг и некоторые знаменитые участники 95-квартала, а также другие шоу-мэны и даже VIP-журналисты", - написал Джокер.

Как стало известно из классических СМИ, в Киеве орудует банда медицинских аферистов, возглавляемая неким Романом Гольдманом, уже давно промышляющим медицинскими услугами в Украине и в Израиле. В основном Роман работает с украинским истеблишментом. Среди его клиентов - мэр Киева Кличко, мэр Львова Садовой, политики Олесь Довгий, Александр Грановский, бизнесмены Александр Мартыненко, Евгений Черняк, Аарон Майберг и некоторые знаменитые участники 95-квартала, а также другие шоу-мэны и даже VIP-журналисты.

Он обеспечивает дорогостоящее лечение членов семей украинской элиты в Израильских клиниках по цене, в разы превышающей реальную стоимость.

Роман летает на частных самолетах и коллекционирует фотографии со своими VIP клиентами. Пересмотрел весь его фотоархив.

Так вот. Некоторое время назад Роман решил стать нелегальным дистрибьютером американской вакцины Pfizer в Украине - для своих VIP-клиентов. Его ближайший друг Слуга народа, Михаил Радуцкий, глава профильного комитета Рады любезно предоставил ему крышу для нелегального ввоза вакцины на территорию Украины.

В клинике «Медиленд» предприимчивый израильтянин организовал приём клиентов и продажу вакцины по 2,5 - 3 тыс евро. Уточню, что стоимость вакцины на мировом рынке составляет 15 евро. Процедура состоит из двух уколов. Первый, а потом второй с временным лагом в 21 день. Говорят, первый укол себе сделал даже премьер-министр Шмыгаль, а вот второй пока не успел.

После этого информация о Романе стала быстро расходится среди элит. На всякий случай сообщаю, что Роман не является медиком, не имеет медицинского образования и не представляет медицинские учреждения Израиля.

Я решил связаться с Романом от имени главы Офиса президента Андрея Ермака. Вот наша переписка. Фотоархив также прилагаю.









На фото - одна из контрабандных вакцин, привезённая из Израиля, которую Роман Гольдман продаёт в Украине по 3000€ своим VIP- клиентам (см. Здесь)



Как известно, пранкер Джокер стал известным благодаря тому, что разыграл нескольких депутатов от "Слуги народа", в частности Михаила Радуцкого, Богдана Яременко, Николая Тищенко, Владимира Вятровича и Александру Клитину.





Как сообщалось ранее, после появления в СМИ информации о контрабандной вакцине, президент Владимир Зеленский дал указ СБУ заняться расследованием