В Киеве подожгли авто известного журналиста (фото)

Об этом блогер сообщает в своем Facebook.

"В Киеве известные подожгли автомобиль известного журналиста и ужаса нарушителей Киева Владислава Антонова.Поджог произошёл ночью в Шевченковском районе Киева",- написал журналист.

По информации активиста, злоумышленников было двое, один из них в настоящее время находится в тяжелом состоянии, поиском второго занимается полиция.

"И за что?", - спрашивает Антонов поджигателей.

"Если у вас есть видео с камер наблюдения в районе улиц Павловской, Артема, Бульварно-Кудрявской, а именно период с 02:40 до 02:50, пересмотрите и напишите в личные сообщения. Спасибо", - попросил журналист подписчиков сообщества.





Как сообщают спасатели ГСЧС, информация о возгорании автомобиля на улице Гоголевской, 32-Б в Шевченковском районе поступила в службу в 2:49. Пожарные установили, что во дворе четырехэтажного жилого дома произошло возгорание припаркованного автомобиля Volkswagen Touareg. Пожар был локализован в 3:07 и ликвидирован в 3:16. В результате повреждена передняя часть автомобиля и салон.







