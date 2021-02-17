Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.49
USD
27.81
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
17 февраля 21, 12:35
В Киеве подожгли авто известного журналиста (фото)
поджог
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Киеве в ночь на 17 февраля сожгли автомобиль создателя сообщества dtp.kiev.uа, посвященного различным авариям и чрезвычайным ситуациям в столице.

Об этом блогер сообщает в своем Facebook.

"В Киеве известные подожгли автомобиль известного журналиста и ужаса нарушителей Киева Владислава Антонова.Поджог произошёл ночью в Шевченковском районе Киева",- написал журналист.

По информации активиста, злоумышленников было двое, один из них в настоящее время находится в тяжелом состоянии, поиском второго занимается полиция.

"И за что?", - спрашивает Антонов поджигателей.

"Если у вас есть видео с камер наблюдения в районе улиц Павловской, Артема, Бульварно-Кудрявской, а именно период с 02:40 до 02:50, пересмотрите и напишите в личные сообщения. Спасибо", - попросил журналист подписчиков сообщества.

Как сообщают спасатели ГСЧС, информация о возгорании автомобиля на улице Гоголевской, 32-Б в Шевченковском районе поступила в службу в 2:49. Пожарные установили, что во дворе четырехэтажного жилого дома произошло возгорание припаркованного автомобиля Volkswagen Touareg. Пожар был локализован в 3:07 и ликвидирован в 3:16. В результате повреждена передняя часть автомобиля и салон.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
В Минске к акциям протеста присоединились авто. Видео
За белорусской революцией стоит Telegram
Под Киевом произошел взрыв на газопроводе: новые подробности
В деле о поджоге авто Богдана появились серьезные наработки
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Житель Черкасщины поразил украинцев снежной скульптурой.фото
Лента новостей