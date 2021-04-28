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27 апреля 21, 20:04
В Минске мужчину задержали за коробку на балконе
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Белорусские силовики усмотрели в коробке с красным логотипом производителя схожесть с протестной символикой.

В Минске задержали мужчину за коробку из-под телевизора LG, которую тот хранил на балконе. Об этом сообщает NEXTA Live во вторник, 27 апреля.

"Вчера к 27-летнему Андрею Пархоменко пришли сотрудники милиции. Парня задержали и отвезли в Ленинское РУВД, где на него составили протокол. В протоколе указано, что Андрей в неустановленный период времени принял участие в пикетировании, разместив коробку бело-красно-белого цвета у себя на балконе", - сказано в сообщении.

Мужчина свою вину не признал, так как, по его словам, коробку оставили предыдущие жильцы. Суд отправил дело на доработку.

Напомним, что в Беларуси на протестующих заведено более трех тысяч уголовных дел. Многие "протестные" дела связаны с использованием IT-технологий, заявили в генпрокуратуре республики.

В частности, за угрозу Лукашенко белоруса приговорили к пяти годам колонии. Осужденный, по данным следствия, размещал в интернете комментарии с призывами к насилию в отношении правоохранителей и президента страны.

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Korrespondent
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