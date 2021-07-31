СБУ препятствуют задержанию Чауса детективами НАБУ – видео

Детективы НАБУ обнаружили машину, на которой беглый судья Николай Чаус был вывезен сотрудниками СБУ, на территории комплекса зданий спецслужбы в центре Киева. Однако машины с группой захвата НАБУ сотрудники СБУ заблокировали и не пропускают на территорию. Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов.

Он опубликовал соответствующее видео.

"По данным источников Цензор.Нет операция по захвату Чауса осуществляется под командованием спецподразделения Альфа. Решение руководства СБУ по захвату Чауса прямо нарушает статью 368 криминального кодекса о немедленной доставке в суд преступника, по которому уже есть судебное решение. Очевидно, СБУ решило незаконно помешать расследованию коррупции Чауса, которое проводит НАБУ", – написал Бутусов.

Журналисты с места событий пишут, что "НАБУ уже не штурмует СБУ"











Весной 2017-го Чаус сдался полиции в Молдове, попросил политического убежища (ему отказали). Украина затребовала экстрадицию.





Осенью 2019-го МИД Молдовы заявил, что экстрадиция затягивается якобы из-за реформы судебной системы в стране.













17 мая в интернете появилось видеообращение Чауса, где он заявляет, что похищения не было . Из видео не ясно, где и когда оно было записано.





22 июля генпрокурор Молдовы Александр Стояногло сообщил, что Молдова завершила расследование похищения Чауса – в похищении были задействованыукраинские спецслужбы.





Сегодня Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Чауса задержал наряд полиции для доставки в суд, ареста и последующей передачи НАБУ.





Однако после задержания в село прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области, "которые буквально отбили Чауса у наряда", сообщил Бутусов.