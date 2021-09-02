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1 сентября 21, 18:17
Школьник поправил Путина, рассуждавшего о битве под Полтавой
Путин
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Мальчик указал президенту на его ошибку в рассуждениях о Северной войне и ее продолжительности.

В России школьник поправил президента Владимира Путина, когда тот рассказывал о победе российской армии в битве под Полтавой в годы Северной войны. Это произошло в ходе встречи главы государства с учащимися во Всероссийском центре Океан во Владивостоке, сообщает в среду, 1 сентября, РБК.

"Чего Петр I Семилетнюю войну учинил? Причем со шведами там семь лет воевал", - сказал Путин. Он также напомнил, что решающая битва армии Петра Великого и шведского короля Карла XII произошла под Полтавой, которая сейчас находится на территории Украины. Путин отметил, что "все эти знания прошлого" позволят лучше понять происходящее в мире в наше время и принятия решений относительно будущего.

После речи Путина слово взял учащийся и поправил главу государства, отметив, что Петр I начал со Шведским королевством Северную войну, а не Семилетнюю, а сам конфликт с одной из наиболее мощных морских держав длился 21 год. "Мы проиграли четыре раза, и на пятый мы выиграли. Вот так", - отметил он.

"Спасибо за поправочку Но все равно возникает вопрос, как они под Полтавой оказались-то?" - указал глава государства. Путин добавил, что Шведское королевство было не просто морской державой, а "мировой супердержавой".


Напомним, во время этого же выступления Путин заявил, что население России могло бы составлять 500 млн человек.


Korrespondent
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