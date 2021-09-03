В Запорожье у школьника на уроке произошла остановка сердца

В одной из школ Запорожья 14-летнему мальчику стало плохо во время урока. Подросток пережил клиническую смерть, у него произошла остановка сердца. Об этом сообщил в своем Фейсбуке директор областного Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко.

- Еще одна победа над смертью. Сегодня две бригады спасли жизнь 14-летнему парню, которому прямо на уроке стало плохо. Клиническая смерть. Реанимация. Сдали живого в больницу с неплохим на тот момент прогнозом. Пусть у него все будет хорошо, - написал Малашенко.

Как пишет заместитель Запорожской ОГА Злата Некрасова, сейчас состояние подростка врачи расценивают как тяжелое, он находится в реанимации.

- Сегодня в областную больницу поступил ребенок. Мальчик 14 лет. В школе ему стало плохо, остановка сердца. Благодаря реанимационным действиям работников школы и быстрому приезду скорой ребенка удалось реанимировать. В данный момент ребенок в реанимации, состояние тяжелое, - сообщила Некрасова в Фейсбуке.

По ее словам, пострадавший мальчик учится в той же школе, где учился умерший 12-летний Тимофей Дегальцев, которому стало плохо в детском лагере на Херсонщине. Также врачи заявили, что в обоих случаях наблюдается похожая симптоматика. В связи с этим местные власти собирают рабочую группу, в состав которой будут входить медики.