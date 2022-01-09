Трагедия в Бразилии: скала рухнула на лодки с туристами

В бразильском штате Минас-Жерайс на несколько лодок с туристами обрушилась скала, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек, а около 30 получили ранения. Об этом сообщает The Washington Post.

Местные власти заявляют, что погибли три женщины и четверо мужчин. Более 30 человек пострадали. Девять человек госпитализировали, один из них – в критическом состоянии. Трое пропали без вести.

В результате обрушения затонули две из четырех лодок, находившихся под стеной каньона.

Погибшие праздновали окончание курортного сезона. Считается, что никто из 10 человек на борту не выжил.

"Это самая грустная вещь в мире, которую можно себе представить, – сказал представитель пожарной охраны штата Педро Айхара. - Подумать только, эти люди всех возрастов, даже дети, веселились и наслаждались этим прекрасным озером, прежде чем произошла невообразимая трагедия".





Люди на борту кораблей, находящихся дальше от стены каньона, начали замечать, что "слишком много камней падает вниз". Они кричали "отойди, отойди" и "она сейчас упадет", но их мольбы, возможно, были приглушены расстоянием и звуками музыки на заднем плане.



