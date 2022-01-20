Окунулся и не всплыл: на Киевщине в проруби утонул мужчина

На Крещение мужчина погиб, окунувшись в ледяную воду. Его тело через несколько часов нашли водолазы.
А на Прикарпатье пьяный мужчина отказывался выходить из воды, его вытаскивала полиция.
В селе Крушинка Киевской области в среду, 19 января, во время ныряния в прорубь утонул мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"В селе Крушинка Фастовского района на ставку Школьный во время погружения в прорубь не поднялся на поверхность гражданин 1969 года рождения", - говорится в сообщении.
Спасатели получили информацию об инциденте в 12:32, после чего привлекли водолазную группу
К поискам привлекали спасателей Главного управления ГСЧС в Киевской области и водолазную группу Мобильного спасательного центра быстрого реагирование чрезвычайных ситуаций.
В 15:13 тело мужчины вытащили из воды и передали работникам Нацполиции.
А в Ивано-Франковске нацгвардейцы были вынуждены вытаскивать из реки нетрезвого мужчину, который просидел в ледяной воде более 10 минут, сообщает местное издание Галка.
Людей, которые просили его выйти из водоема, он не слушал, поэтому очевидцы обратились к нацгвардейцам.
Сообщается, что те силой вытащили мужчину и передали медикам.
По словам очевидцев, он долго не хотел одеваться, а нижняя часть его тела "посинела".
Напомним, в ПЦУ раскритиковали купание в проруби на Крещение. Украинцам напомнили, что грех является болезнью души, и купанием в проруби не смывается. Кроме того, никакого предписания о погружении в ледяную воду в церкви нет и никогда не было.