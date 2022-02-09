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9 февраля 22, 10:41
Расстрел в Днепре: МВД выявило нарушения в части
Расстрел в Днепре
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Среди военных Нацгвардии, охранявших Южмаш, были внеуставные отношения. Также нашли нарушения порядка и организации несения службы, что и привело к трагедии.

В части Нацгвардии, где служил расстрелявший сослуживцев на территории Южмаша Артемий Рябчук, выявили факты внеуставных отношений и другие нарушения. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в Facebook.

Он отметил, что сейчас Комиссия МВД проводит служебное расследование обстоятельств и причин чрезвычайного происшествия с участием военнослужащих НГУ в Днепре.

Енин рассказал, что представители комиссии провели анкетирование личного состава части № 3021 НГУ, и "уже до начала основательного анализа анкет, который вот-вот начнется, могу сказать, что комиссией выявлены факты внеуставных отношений. Полученные материалы будут направлены в ближайшие дни в ГБР".

При этом Енин подчеркнул, что выявленные факты внеуставных отношений не свидетельствуют о мотивах расстрела.

"Мотивы до сих пор неизвестны нам, и их будет выяснять ГБР в рамках досудебного расследования", - написал он.

Кроме того, сообщил Енин, комиссия выявила нарушение порядка и организации несения службы, что и привело к трагедии.

"Нарушен порядок доступа в комнату хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля за замыканием ставницы для оружия, которая должна быть надлежащим образом замкнута. Также вызывает вопрос качество инструктажа перед заступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих – ряд медикаментов в аптечке отсутствовал", - заметил первый заместитель главы МВД.

Также Енин добавил, что госпитализированные военнослужащие выздоравливают, "часть из них уже выписана из реанимации".

Уже в конце этой недели часть членов комиссии вернется из Днепра для более обстоятельного доклада, подчеркнул замглавы МВД.

Напомним, трагедия произошла около четырех часов утра 27 января. 20-летний нацгвардеец Артем Рябчук взял из оружейной автомат и практически в упор расстрелял своих сослуживцев, добивая раненых. 

Погибло пять человек - четверо военных и гражданская женщина. После этого он с оружием пустился в бега. Вскоре Рябчука задержала патрульная полиция под Днепром. Позже его сестра рассказала о дедовщине в воинской части.
Korrespondent
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