Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
6 апреля 22, 21:26
В российском Белгороде начали травить голубей и рыть окопы
голуби в Белгороде
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сегодня мэр российского Белгорода сообщил об эвакуации всех школ города и области

Сегодня мэр российского Белгорода сообщил об эвакуации всех школ города и области. Вчера в Белгороде местные жители начали травить голубей, опасаясь биологического оружия. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

По данным ЦПД, Россия готовит новые провокации против Украины.

5 апреля появилась информация, что жители Белгорода начали травить голубей, опасаясь, что они заражены некими вирусами для уничтожения россиян, якобы созданными в биолабораториях Украины, что не раз опровергалось как официальным Киевом, так и представителями других стран и ответственных международных организаций.

Центр опубликовал фото, очевидно, из соцсетей.

Сегодня, 6 апреля, мэр Белгорода Иванов сообщил, что об эвакуации всех школ города и области. По его словам, утром на электронную почту местного центра образования поступило сообщение о минировании всех учебных заведений.

"Что следующее придумает роспропаганда, остается только догадываться, потому что спрогнозировать цирк невозможно", – отметили в ЦПД.


29 марта под Белгородом загорелся склад боеприпасов, а 31 марта – нефтебаза. 

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина к этому непричастна. При этом он назвал город "Белгородской народной республикой" и не исключил, что подобные пожары могут повториться в других уголках РФ. 

6 апреля в Белгородской области начали рыть окопы. Представитель местной власти сказал, что для "перестраховки".  
liga.net
Ещё по теме:
Сегодня гуманитарных коридоров не будет – Верещук
CIT: возле Белгорода упала российская ракета
Зеленский: Если мы вступим в НАТО, мы сделаем НАТО сильнее
Посол Израиля обвинил РФ в военных преступлениях
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей