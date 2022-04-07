В российском Белгороде начали травить голубей и рыть окопы

Сегодня мэр российского Белгорода сообщил об эвакуации всех школ города и области. Вчера в Белгороде местные жители начали травить голубей, опасаясь биологического оружия. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

По данным ЦПД, Россия готовит новые провокации против Украины.

5 апреля появилась информация, что жители Белгорода начали травить голубей, опасаясь, что они заражены некими вирусами для уничтожения россиян, якобы созданными в биолабораториях Украины, что не раз опровергалось как официальным Киевом, так и представителями других стран и ответственных международных организаций.

Центр опубликовал фото, очевидно, из соцсетей.

Сегодня, 6 апреля, мэр Белгорода Иванов сообщил, что об эвакуации всех школ города и области. По его словам, утром на электронную почту местного центра образования поступило сообщение о минировании всех учебных заведений.

"Что следующее придумает роспропаганда, остается только догадываться, потому что спрогнозировать цирк невозможно", – отметили в ЦПД.



