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13 апреля 22, 13:35
Оккупанты сварили в Рыжем лесу радиоактивный "кофейный суп"
Рыжий лес
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Пограничники, которые обследуют Чернобыльскую зону отчуждения после отступления оттуда российских войск, подтвердили: оккупанты действительно окапывались в зараженном радионуклидами Рыжем лесу под ЧАЭС

Об этом они сообщили в Facebook.

"Пограничники убедились, что орки действительно изрядно закапывались в Рыжем лесу. Они проживали в заброшенных еще в 1986 году домах и устраивали там пикники", – пишут в Государственной погранслужбе.

Как выразились там, питались "эти человекообразные не только сухпайками, но и награбленными продуктами".

"Многие продукты орки, вероятно, впервые увидели в Украине, так как пытались сварить кашу из кофейных зерен. Как думаете, это так радиация на них повлияла или присущая захватчикам умственная отсталость?" – иронизируют пограничники.

Министр внутренних дел Денис Монастырский написал в Facebook, что сожженная вражеская техника, брошенные боеприпасы и вещи оккупантов на ЧАЭС – все это свидетельствует о том, что те не делали никакого "жеста доброй воли" и не "отходили" из Киевской области, как рассказывает кремлевская пропаганда, "а банально просто бежали".

"Причем российские военные, отступая, тащили с АЭС все – от посуды до запчастей и приборов. Поэтому и они сами, и награбленное ими на станции, и их техника являются, по сути, передвижными источниками излучения, которые будут поражать радиацией всех вокруг", – добавил он.

Монастырский также показал фото, как "фонит" сухпаек россиян, которые сидели в окопах между ЧАЭС и Припятью.

Российские войска захватили ЧАЭС и территорию вокруг станции в первые дни полномасштабного вторжения РФ, пробыв там чуть больше месяца. Оккупанты рыли окопы в радиоактивном грунте и передвигались без средств защиты по Рыжему лесу – одному из самых радиоактивных мест в Зоне отчуждения. 

В Украине предложили выдвинуть их на премию Дарвина. 9 апреля инженер ЧАЭС рассказал, как воровал у армии России топливо, чтобы не допустить катастрофы.

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liga.net
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