В Чернигове на выставке оружия сдетонировал боеприпас

В Чернигове во время массового мероприятия с участием детей сдетонировал боезапас, трое детей получили ранения, один в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в Telegram глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Чаус пишет, что "на мероприятии, которое предусматривало интерактив для детей, почему-то была и экспозиция с боевым оружием, которое сдетонировало".

По его сообщению, пострадали трое детей, двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии. Всем предоставляется медицинская помощь.

Ведутся следственные действия. Глава ОГА подчеркивает, что "виновные будут наказаны".

По сообщению Суспільне Чернігів, взрыв прозвучал в 13:30. Издание сообщает, что оружие (предварительно РПГ) сработало в руках 10-летнего мальчика. Его оглушило, сейчас он с мамой и 12-летним братом в травмпункте, их осматривают врачи.

Представитель полиции области Наталья Слабеняк сообщила, это дело будет расследовать ДБР.

Пресс-служба Черниговского городского совета заявила, что горсовет не давал разрешения на проведение выставки боеприпасов.