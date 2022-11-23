Ракета в Польше. Дуде позвонил "пранкер" от имени Макрона

Президенту Польши Анджею Дуде позвонил человек, пытавшийся выдать себя за французского лидера Эмманюэля Макрона. Российские ресурсы пишут, что это были "пранкеры" из РФ.

В канцелярии Дуды сообщают, что после попадания ракеты в Пшеводове во время непрерывных разговоров с главами государств и правительств подключился человек, выдающий себя за Макрона.

По необычной манере ведения разговора собеседника стало понятно, что, возможно, имеет место попытка мошенничества, и польский лидер прекратил разговор, сообщили у Дуды.

После этого звонка канцелярия президента Польши "сразу же предприняла разъяснительные действия совместно с соответствующими службами", сообщают у Дуды, не уточняя деталей.

РосСМИ пишут, что Дуде звонили "пранкеры Вован и Лексус", которые практикуют "розыгрыши" политиков, в том числе они представлялись президентом Владимиром Зеленским в разговоре с писательницей Джоан Роулинг, а также якобы звонили пятому президенту Петру Порошенко, выдавая себя за экс-посла США в РФ Майкла Макфола.