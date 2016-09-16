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15 сентября 16, 12:19
Обаму просят помиловать Сноудена
Сноуден
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Правозащитники считают, что он действовал в общественных интересах.

Три влиятельные правозащитные организации призвали президента США Барака Обаму помиловать проживающего в России экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена.

Американский союз защиты гражданских свобод, Amnesty International и Human Rights Watch запустили онлайн-петицию с требованием официально помиловать информатора, отметив, что он действовал в общественных интересах.

"Перед выходом в прокат нового фильма Оливера Стоуна о разоблачениях Сноудена и его бегстве в Россию наша кампания призывает помиловать бывшего сотрудника АНБ до того, как президент Барак Обама покинет свой пост в январе", - говорится в совместном заявлении трех НКО.

Сноуден поблагодарил правозащитников за поддержку и заявил, что считает важной возможность обличать ошибки правительства.

"Я беспокоюсь не только о себе. Если меня и других информаторов посадят на много лет в тюрьму, не дав возможности объяснить нашу мотивацию присяжным, это может заморозить работу будущих информаторов, которые, как и я, раскрывают произвол и перегибы власти", - сказал Сноуден в ходе видеоконференции из Москвы.

Сноуден получил временное убежище в России летом 2013 года, а через год получил трехлетний вид на жительство в стране. В США Сноудена обвиняют в краже государственного имущества, незаконном использовании информации, касающейся национальной обороны, а также в намеренном разглашении секретных данных.
Korrespondent
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